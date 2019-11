Wiesbaden

Messerangriff nach Streit beim Einsteigen in Bus

23.11.2019, 13:24 Uhr | dpa

Ein Streit zwischen zwei Männern, die am Wiesbadener Hauptbahnhof gleichzeitig in einen Bus einsteigen wollten, ist mit einer Messerattacke geendet. Ein 21 und ein 24 Jahre alter Mann hatten sich am Samstag bei Einsteigen angerempelt und waren so aneinander geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 24-Jährige zog der Polizei zufolge während des Streits ein Messer und verletzte den 21-Jährigen an Hals, Kopf und Ohr. Eine Polizeistreife bemerkte die Attacke. Als der Angreifer die Polizisten entdeckte, flüchtete er laut Polizei zunächst zu Fuß in den Hauptbahnhof. Dort sei er allerdings festgenommen worden.

Der verletzte 21-Jährige wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht demnach nicht.