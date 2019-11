Grevenbroich

DNA-Massentest im Mordfall Claudia Ruf

23.11.2019, 18:48 Uhr | dpa

23 Jahre nach dem Mord an der elfjährigen Claudia Ruf hat ein neuer DNA-Massentest in Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) begonnen - und am Samstag erschienen bereits rund 480 Männer. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die Ermittler wollen mit den Tests den Mörder der Schülerin doch noch finden. Dafür sind etwa 800 Männer aufgerufen, in einer Grundschule eine Speichelprobe abzugeben. Insgesamt sind vier Termine geplant - an diesem und dem kommenden Wochenende. Die Bereitschaft der Bevölkerung sei groß, erklärten die Ermittler.

Claudia Ruf war im Mai 1996 sexuell missbraucht und erdrosselt worden. Ihre Leiche wurde 70 Kilometer entfernt in Euskirchen bei Bonn auf einem Feldweg gefunden. Ein DNA-Test mit Speichelproben von 350 Männern war 2010 erfolglos geblieben. Spezialisten hatten den Mordfall erneut untersucht und neue Ermittlungsansätze entdeckt.