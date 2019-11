Zeulenroda-Triebes

Motorradfahrer ohne Führerschein rast der Polizei davon

24.11.2019, 15:50 Uhr | dpa

Mit bis zu Tempo 150 ist ein Motorradfahrer am Samstagabend in Zeulenroda-Triebes vor der Polizei geflüchtet. Dabei habe er eine Kontrollstelle auf der Bundesstraße 94 durchbrochen, teilte die Landespolizeiinspektion Gera am Sonntag mit. Als die Beamten den 36-Jährigen schließlich stoppten, stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis und keine Zulassung für sein Fahrzeug.