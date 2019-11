Eisenach

Einbrecher entpuppt sich als ausgewachsenes Wildschwein

24.11.2019, 16:01 Uhr | dpa

Einem tierischen Einbrecher hat die Polizei in Eisenach in Thüringen zur Flucht verholfen. Nach einem Alarm waren die Beamten am Sonntagmorgen zu einem Laden geeilt, wie die Polizei mitteilte. Zu ihrer Überraschung entpuppte sich der Einbrecher in dem Einkaufsmarkt allerdings als ausgewachsenes Wildschwein, das dort umherrannte. Es habe die Schiebetüren durch "Dagegenrennen" öffnen und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschaffen können. Es sei ein Schaden von rund 15 000 Euro entstanden.

Für das Tier ging der Einbruch glimpflich aus: Zusammen mit einem Jagdpächter und einem Amtstierarzt habe es zum Verlassen des Geschäfts bewegt werden können. "Zum ersten Mal wurde einem "Einbrecher" durch die Behörden die Flucht ermöglicht", hieß es von der Polizei.