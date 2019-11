Pireas

MT Melsungen erreicht Gruppenphase im EHF-Pokal

24.11.2019, 18:52 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat die Gruppenphase im EHF-Pokal erreicht. Die Nordhessen setzten sich am Sonntag im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde beim griechischen Vertreter Olympiakos Piräus mit 20:19 (11:9) durch, nachdem sie das Hinspiel bereits mit 32:28 gewonnen hatten. Beste MT-Werfer waren Lasse Mikkelsen mit sechs Toren und Marino Maric (4). Die Auslosung der Gruppenphase findet am kommenden Donnerstag in Wien statt.