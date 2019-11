Neuss

DEL-Überraschungsteam Straubing patzt in Schwenningen

24.11.2019, 19:03 Uhr | dpa

Schwenningen (dpa) - Ausgerechnet bei Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings ist der Höhenflug vom Eishockey-Überraschungsteam Straubing Tigers vorerst zu Ende gegangen. Nach sechs Serien in Siege in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor der Tabellenzweite am Sonntag in Schwenningen mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Matthew Carey (2. Minute) und Colby Robak (27.) schossen die Tore für die Wild Wings. Auf die Tabelle hat das Spiel keine Auswirkung. Straubing bleibt nach 21 Spieltagen mit 44 Punkten Zweiter hinter dem EHC Red Bull München und Schwenningen mit 19 Zählern Letzter in der 14er-Liga.