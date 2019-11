Unkel

Amtsinhaber gewinnt Bürgermeisterwahl in Unkel

24.11.2019, 20:03 Uhr | dpa

Bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Unkel im Kreis Neuwied hat sich Amtsinhaber Karsten Fehr (parteilos) durchgesetzt. Der 57-Jährige bekam am Sonntag 70,2 Prozent der Stimmen, wie die Kommune mitteilte. Sein 47 Jahre alter Herausforderer Holger Zeise (Grüne) erhielt 29,8 Prozent. Die Verbandsgemeinde Unkel liegt am Rhein und an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Sie hat rund 13 000 Einwohner und etwa 10 200 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 38 Prozent. Fehr ist seit 2012 Bürgermeister.