Bamberg

Berlin Volleys siegen auch gegen Eltmann ohne Satzverlust

24.11.2019, 20:04 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys sind am Sonntag im Bundesliga-Auswärtsspiel bei den Volleys Eltmann ihrer Favoritenrolle recht mühsam gerecht geworden. Der deutsche Meister setzte sich gegen den Tabellenletzten in Bamberg mit 3:0 (25:17, 27:25, 25:23) durch, hatte aber zwei Sätze lang enorme Probleme. Es war für den Hauptstadtclub im neunten Spiel der neunte Sieg. Zum sechsten Mal blieb die Mannschaft dabei ohne Satzverlust.

Unmittelbar vor Spielbeginn war in Berlin bereits das Pokal-Halbfinale ausgelost worden. Dort treffen die BR Volleys am 8. Dezember auf die Volleys Herrsching.

Berlins Trainer Cedric Enard schickte anfangs seine zweite Reihe aufs Feld. Unter kluger Regie des französischen Zuspielers Pierre Pujol diktierte das Gästeteam das Geschehen zunächst fast nach Belieben. Doch nach dem locker gewonnenen ersten Durchgang ließ die Konzentration deutlich nach.

Gegen Ende des zweiten Abschnitts, als bei den Gästen längst auch Leistungsträger wie Sergej Grankin und Benjamin Patch eingewechselt worden waren, erkämpften sich die Oberfranken beim 24:22 zwei Satzbälle. Derart gefordert, schlugen die Berliner routiniert zurück. Mit Jeffrey Jendryk am Aufschlag gingen sie ihrerseits 25:24 in Führung, ehe der Amerikaner Cody Kessel den dritten Satzball der Gäste zum 27:25 verwandelte. Enard kehrte in Satz drei zu seiner Anfangsformation zurück, und die tat sich in der Folge sehr schwer, den Sieg nach Hause zu bringen.