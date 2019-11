Horgau

Autorennen bei Tempo 200: Unfall mit drei Verletzten auf A8

24.11.2019, 21:20 Uhr | dpa

Fürstenfeldbruck (dpa/lby) - Zwei Autofahrer haben sich auf der Autobahn 8 ein mutmaßliches Rennen mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde geliefert. Es endete am Sonntagmittag mit einem Unfall mit drei Verletzten, wie die Polizei am Abend in Fürstenfeldbruck mitteilte. Der hintere der beiden Raser fuhr auf einen Wagen auf, in dem ein Rentnerpaar saß. Beide Fahrzeuge kamen total beschädigt zum Stehen. Der 52-jährige Raser und das Seniorenpaar aus dem Raum Biberach/Kirchheim, wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Bei der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten zum Unfallhergang angeordnet. Zeugen wurden gebeten, sich zu melden. Die an dem mutmaßlichen Rennen von Sulzemoos Richtung München beteiligten Autos waren Audis. Der Unfall im sonntäglichen Ausflugsverkehr führte zu stundenlangen Behinderungen auf der A8.