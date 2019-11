Mühlhausen/Thüringen

Voraussichtlich Plädoyers im Prozess wegen zweifachen Mordes

25.11.2019, 02:19 Uhr | dpa

Der Prozess um einen Doppelmord in Nordhausen zu Heiligabend 2018 steuert heute auf die Plädoyers zu. Zunächst wollen die Richter am Landgericht Mühlhausen noch über einen weiteren Beweisantrag entscheiden und die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten erörtern. Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, dass über die Spuren in einer Garage gesprochen wird. Dort will der 57 Jahre alte Angeklagte Geld gelagert haben. Laut Staatsanwaltschaft könnten die 400 Euro, die er am Tattag plötzlich zur Verfügung hatte, auch aus der Wohnung der getöteten Eheleute stammen. Ein Spurentechniker soll sich dazu äußern.

Nach den persönlichen Verhältnissen könnte die Beweisaufnahme dann geschlossen und die Plädoyers gehalten werden. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn gestanden, die 80 und 82 Jahre alten Eheleute mit einem Messer getötet zu haben. Er will sich von ihnen bedrängt gefühlt haben. Deshalb stach er zu. Beide Opfer verbluteten.