Magdeburg

100 Millionen Euro fließen in Städtebauförderung

25.11.2019, 06:53 Uhr | dpa

Für die Stadtentwicklung werden in diesem Jahr wieder 100 Millionen Euro Fördermittel bewilligt. Je die Hälfte kommt vom Bund und vom Land, wie das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in Magdeburg mitteilte. "Wir wollen, dass sich die Menschen in ihrem Wohnumfeld wohlfühlen, die Städte und Gemeinden in unserem Land lebendig bleiben und noch lebenswerter werden", sagte Bauminister Thomas Webel (CDU). Als Beispiele für geförderte Projekte nannte das Ministerium den Ausbau des Stadtteilzentrums am Niedersachsenplatz in Halle und die Gebäudesicherung des ehemaligen Schlachthofes in Naumburg, der künftig als Theaterstandort genutzt werden soll.