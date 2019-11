Albersroda

Unfall auf A14 bei Halle: Fahrspur in Baustelle blockiert

25.11.2019, 08:49 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 14 sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Halle-Tornau und Halle-Pleissen in Fahrtrichtung Leipzig, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Der linke Fahrstreifen wurde blockiert, weil die Mittelleitplanke verschoben und beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.