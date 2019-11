Dresden

DVV-Pokal: Dresdner SC trifft im Halbfinale auf Suhl

25.11.2019, 10:16 Uhr | dpa

Im Halbfinale des DVV-Pokals der Volleyballerinnen kommt es zu einem Ost-Duell. Das Überraschungsteam VfB Suhl muss am 11. Dezember (18.30 Uhr) beim Dresdner SC antreten. Das ergab die Auslosung in Berlin. Im zweiten Halbfinale stehen sich in einer Neuauflage des Finals von 2019 der MTV Stuttgart und der SSC Schwerin am selben Tag (18.10 Uhr) gegenüber. Sport 1 überträgt beide Spiele in der Konferenz. Das Endspiel findet am 16. Februar 2020 in Mannheim statt.