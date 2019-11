Höxter

Mit Tempo 181 auf Bundesstraße geblitzt: Zahlreiche Verstöße

25.11.2019, 11:54 Uhr | dpa

Einen Raser mit 181 Stundenkilometern hat die Polizei im Kreis Höxter erwischt. Erlaubt sei an der Stelle ein Tempo von 100 Kilometern pro Stunde, doch immer wieder seien Autofahrer auf dem Abschnitt der Bundesstraße 64 zwischen Höxter-Albaxen und Höxter-Stahle zu schnell unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Offenbar lade die dortige Überholspur manche Fahrer zu Verkehrverstößen ein. Der Fahrer müsse in diesem Fall mit einem Bußgeld von 600 Euro rechnen und den Führerschein für zwei Monate abgeben. Bei der Messung am Sonntagnachmittag seien noch zahlreiche andere Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs gewesen: Mehr als jedes sechste Fahrzeug überschritt die Höchstgeschwindigkeit. Die weiteren Spitzenreiter fuhren 165 und 152 Stundenkilometer.