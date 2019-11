Liebenwalde

Tausende Traktoren vor Bauernprotest in Brandenburg erwartet

25.11.2019, 11:54 Uhr | dpa

In Brandenburg werden an diesem Montag mehr als 1500 Traktoren auf ihrem Weg zum Bauernprotest in Berlin erwartet. Rund 1000 Landwirte seien mit ihren Fahrzeugen aus Süddeutschland auf dem Weg, knapp 700 kämen aus Norddeutschland, sagte Christoph Plass, Landwirt aus Liebenwalde (Oberhavel) und Mitorganisator der Protestaktion, der Deutschen Presse-Agentur. Polizei und Organisatoren rechnen mit rund 5000 Traktoren, die zur Agrardemo am Dienstag nach Berlin fahren. Die Bewegung "Land schafft Verbindung" hat einen bundesweiten Bauernprotest mit Sternfahrt zum Brandenburger Tor angekündigt.

"Es ist uns ganz wichtig, dass wir wieder gehört und wahrgenommen werden, weil wir Landwirte nicht die Tierquäler und Insektentöter der Nation sind", sagte Plass. "Wir sind es leid, dass wir für alles verantwortlich gemacht werden."