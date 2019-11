Niemegk

Brennende Papierrollen auf A9: Vollsperrung

26.11.2019, 06:03 Uhr | dpa

Seit dem frühen Montagabend ist die Autobahn 9 in Richtung Leipzig bei Niemegk (Landkreises Potsdam-Mittelmark) komplett gesperrt. Ein mit Papierrollen beladener Lastwagen war gegen 17.15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag sagte. Es dauerte mehrere Stunden, bis das Feuer gelöscht war. Aufgrund von Bergungsarbeiten sollte die Sperrung bis in die Morgenstunden andauern. Zudem musste geprüft werden, ob die Hitze des stundenlang brennenden Feuers den Asphalt zerstört hat.