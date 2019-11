Offenbach am Main

Viel Wind in Rheinland-Pfalz und im Saarland vorhergesagt

26.11.2019, 07:23 Uhr | dpa

Es wird windig: Von den Britischen Inseln kommt ab Mittwoch frischer Südwestwind nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge bleibt es in den kommenden Tagen tagsüber meist grau und regnerisch. Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf maximal 10 bis 13 Grad, im Bergland auf 7 bis 9 Grad. Auch starke bis stürmische Böen kann es geben.

Auch am Donnerstag bleibt es laut DWD stark bewölkt, außerdem soll es regnen. Die Höchstwerte erreichen 10 bis 13 Grad, im Bergland um 8 Grad. Wieder soll es windig oder stürmisch werden. Freundlicher sind die Aussichten des DWD für Freitag: Dann soll es meist trocken bleiben, die Wolkendecke reißt hier und da auf.