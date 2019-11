Neu-Anspach

Natürlicher Tod: Keine Obduktion nach Leichenfund

26.11.2019, 09:02 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Leiche auf der Toilette einer Fastfood-Kette in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) geht die Polizei von einem natürlichen Tod aus. Wie ein Sprecher am Dienstag sagte, soll die Leiche des 48 Jahre alten Mannes nicht obduziert werden. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Die Leiche war am Donnerstag vergangener Woche auf der Toilette des Schnellrestaurants gefunden worden.