Neudenau

Drei Vermisste nach Brand in Fachwerkhaus

26.11.2019, 10:30 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Fachwerkhaus in Neudenau (Kreis Heilbronn) gelten die drei Bewohner als vermisst. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, ging das Wohngebäude am Dienstagmorgen aus noch unbekannter Ursache in Flammen auf. Nachdem das Feuer gelöscht war, bestand Einsturzgefahr. Spezialkräfte der Feuerwehr suchten im Haus nach den Vermissten. Bei den Bewohnern handelt es sich den Angaben zufolge um einen Mann, seine Frau und eine Pflegekraft.

Die Feuerwehrkräfte machten das Gebäude in der Altstadt zunächst rauchfrei und durchforsteten es dann Stück für Stück, wie der Polizeisprecher erklärte. Dabei mussten sie die teilweise eingestürzten Decken abstützen. Der Einsatz werde daher eine Weile dauern. Ob die drei Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes im Haus waren, war zunächst unklar.

Das Feuer griff auch auf ein Nebenhaus in der eng bebauten Altstadt über, wurde dort aber schnell gelöscht. 13 Bewohner benachbarter Gebäude mussten aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen. Die Polizei rief die Menschen in der näheren Umgebung dazu auf, ihre Fenster und Türen wegen erneuter Rauchentwicklung an dem Gebäude geschlossen zu halten.