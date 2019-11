Jena

Jenaer Historiker forscht zur Metal-Musik

26.11.2019, 12:27 Uhr | dpa

Harte Töne und penible Forschungsarbeit: Mit der Entwicklung der Metal-Musik beschäftigt sich ein Historiker der Friedrich-Schiller-Universität Jena in einem neuen kulturgeschichtlichen Forschungsprojekt.

Damit möchte Wissenschaftler Marco Swiniartzki unter anderem aufzeigen, dass Fans des Musikgenres häufiger als bisher angenommen der Mittelschicht angehörten. Er wolle damit die "starre Betrachtungsweise" aufbrechen, dass Fans und Musiker von jeher vor allem weiß und männlich seien und aus dem Arbeitermilieu kommen. Zudem solle allgemein das Phänomen einer kulturellen Globalisierung näher erforscht werden, teilte die Uni am Dienstag weiter mit.

Für "Glocal Metal. Regionaler Vergleich und internationale Vernetzung im Metal der 1970er bis 1990er Jahre" plane Swiniartzki in den kommenden drei Jahren etwa Interviews mit Zeitzeugen und Beteiligten vor Ort. Acht lokale Zentren der Musikrichtung wolle er dafür unter die Lupe nehmen, vor allem in den USA, Großbritannien sowie in Nord- und Mitteleuropa.