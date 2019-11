Königs Wusterhausen

Ein Toter und Verletzte bei Auffahrunfall auf A10

26.11.2019, 15:13 Uhr | dpa

Ein Toter und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A10 mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrer eines Sattelschleppers und eines Kleintransporters bremsten am Dienstag zwischen dem Autobahndreieck Spreeau und der Anschlussstelle Niederlehme vor einer Baustelle. Ein dahinter fahrender LKW bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Transporter auf, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Dieser stieß durch die Wucht des Aufpralls gegen ein anderes Auto und fuhr in Folge dessen auf den Sattelschlepper auf.

Der 55-jährige Fahrer des Sattelschleppers wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der 44-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Die A10 musste in Fahrtrichtung West voll gesperrt werden, es kam bis über die Mittagsstunden hinaus zu einem Stau.