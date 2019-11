NGG fordert Angebot von Thüringer Arbeitgebern

26.11.2019, 16:09 Uhr | dpa

Die erste Tarifrunde für Thüringer Ernährungsbetriebe ist am Dienstag ergebnislos vertagt worden. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) forderte die Arbeitgeber auf, für das nächste Verhandlungsgespräch am 27. Januar ein Angebot auf den Tisch zu legen. Die NGG will für fünf Unternehmen mit 350 Beschäftigten eine Lohnuntergrenze von zwölf Euro erzielen. Derzeit gebe es in der Thüringer Branche noch Stundenlöhne von knapp zehn Euro. Verhandelt wird nach Gewerkschaftsangaben für tarifgebundenen Betriebe wie Nordbrand Nordhausen und den Senf- und Feinkosthersteller Born.