Dresden

Museumsdirektor Syndram: Täter wollten Spuren verwischen

26.11.2019, 17:02 Uhr | dpa

Die Einbrecher im Grünen Gewölbe haben bei ihrem Diebstahl offenkundig Spuren mit Feuerlöschpulver verwischen wollen. Das sagte Museumsdirektor Dirk Syndram am Dienstag in Dresden. Davon seien etwa Perlen betroffen. Es müsse nun geschaut werden, "wie sie das überstanden haben". Zur geplünderten Vitrine im Grünen Gewölbe meinte Syndram: "Leer ist sie nicht." Sie zeige "ein Kampffeld". "Wir müssen schauen, wie wir sie auch wieder zum Glanz bringen können." Nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe am Montag fahndet die Polizei weiter nach den flüchtigen Tätern.