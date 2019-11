Bad Liebenwerda

Klimaaktivisten informieren über Protestwochenende

27.11.2019, 03:42 Uhr | dpa

Vor den Anti-Kohle-Protesten in der Lausitz an diesem Wochenende wollen das Bündnis "Ende Gelände" und andere Klimaaktivisten heute über geplante Aktionen informieren. Auf einer Pressekonferenz in Berlin werden unter anderem Vertreter von Fridays for Future, dem Bündnis "Ende Gelände" und der Initiative Tagebau-Betroffener "Alle Dörfer bleiben!" über Ort und Ablauf der Aktionen und Demonstrationen sprechen.

Die Kohle-Gegner von "Ende Gelände" hatten am Dienstag getwittert, ihre Aktionen würden sich nicht gegen die Menschen richten, die in der Lausitz wohnten oder bei dem Tagebaubetreiber LEAG oder der Polizei arbeiteten. "Wir haben ein Aktionskonsens. An den halten wir uns."

Die Vertreter von Fridays For Future sagten dazu, innerhalb der Klimabewegung sei man solidarisch, soweit es sich um friedliche Proteste handele. Dass mancher auch über andere Protestformen als etwa Demonstrationen nachdenke, sei angesichts der dramatischen Lage beim Klima nachvollziehbar. Fridays For Future rufe dazu aber nicht auf.

Ab Samstag haben Aktivisten der Initiative "Ende Gelände" zu Aktionen gegen Braunkohle-Tagebaue in der Lausitz aufgerufen, darunter Besetzungen und Blockaden. In der Region gibt es Sorgen, dass das Ganze in Gewalt ausarten könnte.