Arnstadt

Tourismus: Städteurlaub bringt auch kleineren Orten etwas

27.11.2019, 05:24 Uhr | dpa

Nicht nur die Touristenmagnete Weimar, Erfurt und Eisenach profitieren nach Einschätzung der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) vom Boom bei Städteurlaub. Auch kleinere Städte hätten sich in deren Sog touristisch weiterentwickelt, sagte TTG-Geschäftsführerin Bärbel Grönegres. Das gelte etwa für Apolda mit dem Anziehungspunkt Kunsthaus oder Ilmenau, das für Goethe-Liebhaber eine "interessante Perle" sei. In Thüringen haben sich 19 Orte zum Verein Städtetourismus zusammengeschlossen. Sie arbeiten bei der Entwicklung und Vermarktung touristischer Angebote zusammen. Der Verein feiert am Mittwoch in Arnstadt sein 25-jähriges Bestehen.