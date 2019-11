Offenbach am Main

Regen und Wind in Hessen

27.11.2019, 07:09 Uhr | dpa

Der Mittwoch startet in Hessen stark bewölkt und teils mit Regen. Dabei kann es örtlich zu starken Windböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Am Tag kann es laut Vorhersage des DWD etwas auflockern, zeitweise kommt es dennoch zu schauerartigem Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 12 Grad. Es bleibt windig, in Hochlagen soll es teils zu Sturmböen kommen.