Potsdam

Wolkig und teils regnerisch in Berlin und Brandenburg

27.11.2019, 07:10 Uhr | dpa

In Berlin und Brandenburg bleibt es in den kommenden Tagen ungemütlich und nass. Besseres Wetter gibt es voraussichtlich erst ab Samstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Demnach soll es am Donnerstag zunächst nur etwas wolkig, dann aber zunehmend dichter bewölkt werden. Von der Prignitz bis in die Niederlausitz rechnen die Meteorologen mit Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Auch einzelne Windböen sind laut DWD möglich.

Für den Freitag kündigen die Wetterexperten dann erneut regnerisches Wetter an: Zwar werde vielerorts zunächst mit Aufheiterungen gerechnet, aber dennoch könnte es im Tagesverlauf zu einzelnen Schauern teils mit Graupel kommen. Die Temperaturen steigen am Morgen auf voraussichtlich 7 Grad, bis zum Abend kühlt es sich dann aber wieder auf 3 Grad ab.

Am Samstag soll es heiter und meist trocken werden. Vereinzelt seien aber Schneeregen- oder Graupelschauer nicht ausgeschlossen. Die Maximalwerte liegen bei 3 bis 5 Grad.