Neudenau

Dritte Leiche nach Brand in Fachwerkhaus entdeckt

27.11.2019, 07:37 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einem Fachwerkhaus in Neudenau (Kreis Heilbronn) ist der dritte vermisste Mensch tot aufgefunden worden. Weitere Angaben machte die Polizei am Mittwochmorgen zunächst nicht. Das Fachwerkhaus war am Dienstag aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Nachdem das Feuer gelöscht war, bestand Einsturzgefahr. Spezialkräfte der Feuerwehr suchten im Haus nach den Vermissten. Bei den Bewohnern handelte es sich den Angaben zufolge um einen Mann, seine Frau und eine Pflegekraft. Zwei der Vermissten wurden bereits tot aus dem Gebäude geborgen.