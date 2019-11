Krefeld

Ein Toter nach Unfall in Krefeld

27.11.2019, 07:48 Uhr | dpa

Ein Mensch ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Krefeld gestorben. Das teilte die Polizei mit. Demnach hat sich der Unfall auf einer der Hauptverkehrsstraßen in Krefeld, der Kölner Straße, ereignet. Wie genau es zu dem Unfall kam und ob noch andere Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Kölner Straße war laut Polizei zwischen dem Büdericher Weg und der Eichhornstraße seit dem frühen Morgen voll gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, stand am Morgen noch nicht fest.