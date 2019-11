Sandhausen

SV Sandhausen verlängert mit Verteidiger Schirow bis 2023

27.11.2019, 13:59 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Alexander Schirow um drei Jahre bis 30. Juni 2023 verlängert. Der 24-Jährige spielt seit dem Sommer 2018 für den SVS, damals wechselte er von Jenisej Krasnojarsk in seiner Heimat Russland in die Kurpfalz.

"Wir sind sehr froh, einen Spieler wie Alex Schirow drei weitere Jahre an uns zu binden", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca am Mittwoch. "Er hat sich in den beiden letzten Spielzeiten zum Leistungsträger und Führungsspieler beim SV Sandhausen entwickelt und ist damit eine wichtige Größe in unserer Mannschaft."

Schirow bestritt in der laufenden Runde alle 15 Pflichtspiele des SVS über die komplette Spielzeit, in der Saison 2018/2019 erzielte er in 18 Partien zwei Tore.