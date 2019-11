Bad Hersfeld

14-Jähriger richtet mit gestohlenem Auto hohen Schaden an

27.11.2019, 15:30 Uhr | dpa

Ein 14 Jahre alter Junge hat bei einer Spritztour mit einem gestohlenen Auto einen Schaden von 18 000 Euro angerichtet. Der Jugendliche hatte einem 65 Jahre alten Mann in Bad Hersfeld vorgegaukelt, dessen Wagen kaufen zu wollen - und war damit während der vermeintlichen Probefahrt davongerast, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Um den Dieb zu stoppen, stellte der Rentner seinen Zweitwagen quer auf die Straße. Der jugendliche Raser zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, rammte den Wagen,richtete weiteren Schaden an und fuhr davon.

Zunächst fehlte von dem Jungen jede Spur. Er meldete sich jedoch kurz nach seiner rasanten Fahrt durch Bad Hersfeld am Montag mit seinem Vater bei der Polizei. Da der 14-Jährige aus Kassel bereits strafmündig ist, wurde nach Angaben eines Behördensprechers ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Rentner hatte sein Auto über ein Anzeigenportal im Internet zum Verkauf angeboten.