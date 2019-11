Waldbröl

Ehemann gibt tödliche Messerattacke auf seine Frau zu

27.11.2019, 15:49 Uhr | dpa

Zwei männliche Hände sind in Polizeihandschellen gefesselt. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine 28 Jahre alte Frau in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) hat ihr Ehemann die Tat eingeräumt. Das Amtsgericht habe Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 41-Jährigen erlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zu dem von ihm genannten Motiv für die Tötung seiner Frau machten die Beamten keine Angaben.

Die Frau war am Dienstag mit Messerstichen tödlich verletzt worden. Rettungskräfte fanden sie nach einem Notruf in ihrer Wohnung, kurz darauf starb sie in einer Klinik. Den Ehemann nahmen Polizisten im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses fest. Sie stellten den Angaben zufolge ein von ihm mitgeführtes Messer sicher.