Stade

29-Jähriger wegen tödlicher Messerattacke in U-Haft

27.11.2019, 19:04 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines 47-Jährigen infolge eines Streits in einem Asylbewerberheim im Landkreis Stade sitzt ein junger Mann in Untersuchungshaft. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige sei am Mittwochabend dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei mit.

Der 47-Jährige war am Dienstagmorgen in Fredenbeck mit lebensgefährlichen Messerverletzungen zu einem Supermarkt gelaufen und dort vor der Tür zusammengebrochen. Wenig später starb der Mann aus Nigeria in einer Klinik. Der aus dem Sudan stammende mutmaßliche Täter kam aus einer benachbarten Unterkunft. Er wurde noch am Dienstagabend festgenommen, auch die mutmaßliche Tatwaffe - ein Küchenmesser - wurde laut Polizei entdeckt.