Hütter vor Arsenal-Spiel: "Vertrauen auf die Stärken"

27.11.2019, 19:33 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter blickt trotz der letzten Negativserie dem Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) beim FC Arsenal mit Zuversicht entgegen. "Es geht darum, optimistisch und positiv zu sein", sagte der Österreicher am Tag vor der wichtigen Partiel. Wenn der Fußball-Bundesligazehnte in London verliert, ist das Aus in der Gruppe F nicht besiegelt - ein Weiterkommen in die K.o.-Runde jedoch schwer. Die finale Partie bestreiten die Hessen am 12. Dezember gegen Vitoria Guimaraes. Zuletzt verlor die Eintracht drei Pflichtspiele in Serie.

Der Eintracht-Tross musste am Mittwoch ohne Mittelfeldspieler Sebastian Rode, der an einer Knieblessur laboriert, und Stürmer Bas Dost in die britische Hauptstadt reisen. Der Niederländer fällt aufgrund muskulärer Probleme aus. "Das sind zwei Schlüsselspieler. Es bringt aber nichts, wenn sie nicht topfit sind", meinte Hütter. Immerhin kann Torwart Frederik Rönnow, der zuletzt gegen Wolfsburg wegen eines Infekts gefehlt hatte, wieder mitwirken. Zurückkehren könnte der in der Bundesliga gesperrte Kapitän David Abraham und Gelson Fernandes.