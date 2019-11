Knittlingen

Auto fährt auf Traktor auf: Zwei Schwerverletzte

27.11.2019, 22:22 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor zwischen Knittlingen und Großvillars (Landkreis Karlsruhe) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 36-Jähriger hatte mit seinem Wagen einen Linienbus überholt und war nach dem Einscheren auf einen Traktor aufgefahren, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 36-Jährige den Trecker zu spät bemerkt. Der Traktor, den ein 20-Jähriger fuhr, kippte in der Folge um. Beide Fahrer kamen in ein Krankenhaus. Die Landstraße 554 war für einige Zeit gesperrt.