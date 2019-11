Rostock

Abschluss der Sozialministerkonferenz in Rostock

28.11.2019, 01:27 Uhr | dpa

Knapp 30 Minister und Staatssekretäre aus den Arbeits- und Sozialministerien der Länder haben auch am zweiten Tag ihres Treffens in Rostock ein strammes Programm vor sich. Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will um 13.00 Uhr will über die Ergebnisse der Konferenz informieren. Die Tagesordnung der Veranstaltung umfasst insgesamt rund 60 Punkte.

Die Konferenz berät und beschließt über wichtige und grundsätzliche Angelegenheiten der Arbeits- und Sozialpolitik. Neben Fragen des Arbeitsmarktes und des Arbeitsrechtes befassen sie sich mit den Themen Arbeitsschutz, Sozialrecht, Sozialversicherung, Pflege, Rehabilitation und Inklusion sowie mit Themen der Europäischen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Eines der wichtigen Themen des Mittwochs war die Verbesserung der Bedingungen für Behinderte auf dem Arbeitsmarkt.