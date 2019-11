Oldenburg

Landwirtschaftskammer zieht Bilanz: Ministerin als Rednerin

28.11.2019, 03:03 Uhr | dpa

Unter dem Eindruck zunehmender Bauernproteste in Deutschland informiert die Landwirtschaftskammer heute (8.15 Uhr) über die wirtschaftliche Lage der Höfe im Agrarland Niedersachsen. Dabei geht es auch um die Einkommen der Betriebe im Wirtschaftsjahr 2018/2019. Ein Jahr zuvor erwirtschafteten die Landwirte laut Kammer im Durchschnitt 65 800 Euro. Um wachsen zu können, müsse dieser Betrag aber bei mindestens 70 000 Euro liegen. Zur Kammerversammlung in Oldenburg werden 400 bis 500 Gäste aus Landwirtschaft, Politik und Agrarwirtschaft erwartet. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hält einen Vortrag zum Thema "Zurück in die Zukunft – warum wir in Generationen denken müssen".