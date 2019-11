Hanau

Spenden- und Pflanzaktion "Unser Wald" startet mit Bouffier

28.11.2019, 03:20 Uhr | dpa

Zum Schutz des stark angegriffenen Waldes in Hessen startet die Landesregierung ein weiteres Hilfsprojekt. Bei der Aktion "Unser Wald" können sich Bürger an der Aufforstung beteiligen. Sie können eigene Bäume pflanzen oder Geld dafür spenden, wie die Staatskanzlei vor der Projekt-Vorstellung mitteilte. Dazu wird Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) heute in Hanau die Samendarre besuchen. Dort werden Samen getrocknet und später für die Aussaat vorbereitet. Das Land Hessen investiert nach eigenen Angaben im kommenden Jahr mehr als 500 000 Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Anlage.

Bis zum Jahr 2023 investiert das Land insgesamt 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Waldes, wie die Staatskanzlei berichtete. Ziel sei es, den Folgen des Klimawandels zu begegnen. "Nachhaltig bewirtschaftete Wälder mindern dabei das Risiko des Waldsterbens und binden CO2", hieß es. Im Sommer hatte die Landesregierung bereits einen Zwölf-Punkte-Plan auf den Weg gebracht, um Waldschäden zu beseitigen und Waldbesitzer zu unterstützen.