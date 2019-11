Saarbrücken

Saar-Umweltminister Jost informiert über Schäden in Wäldern

28.11.2019, 03:38 Uhr | dpa

Dürre und Trockenheit haben den Wäldern in Deutschland zuletzt stark zugesetzt. Heute informiert der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) über die Situation im kleinsten deutschen Flächenland. Dazu stellt er in Saarbrücken den aktuellen Waldschadensbericht vor. Bekannt ist bereits, dass der Borkenkäfer auch in diesem Jahr große Schäden angerichtet hat. Der Schädling breitet sich vor allem bei Trockenheit und Hitze massiv aus.

Nach einer Auflistung der Bundesregierung sind in diesem Jahr im Saarland rund 137 000 Kubikmeter Schadholz angefallen, im Vorjahr waren es 100 000 Kubikmeter gewesen. Hintergrund dafür sind Schäden durch Unwetter, Borkenkäfer und lange Trockenphasen.