Weniger HIV-Infektionen: Aids-Hilfe verlangt mehr Aufklärung

28.11.2019, 05:33 Uhr | dpa

Der Teststreifen an einem HIV-Schnelltest verfärbt sich nach der Anwendung mit Blut. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Die Aids-Hilfe in Sachsen-Anhalt hat wenige Tage vor dem Welt-Aids-Tag eine bessere Aufklärung gefordert. Zwar ist die Zahl der HIV-Neuinfektionen im Land 2018 nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Demnach infizierten sich 60 Menschen neu, ein Jahr zuvor waren es fünf Menschen mehr. Viele Menschen seien aber noch immer zu wenig über HIV und Aids aufgeklärt, sagte der Landesgeschäftsführer der Aids-Hilfe Sachsen-Anhalt, Sven Warminsky. "Die Vorurteile sind so hartnäckig wie manche Menschen." Am 1. Dezember ist der offizielle Welt-Aids-Tag.