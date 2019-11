Offenbach am Main

Tote Frau in brennendem Haus entdeckt

28.11.2019, 17:24 Uhr | dpa

Bei einem Brand am Donnerstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach ist eine tote Frau entdeckt worden. Vier Bewohner hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen, zwei von ihnen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Ursache des Feuers sowie weitere Details waren zunächst unklar. Der Brand war von einem Anwohner gemeldet worden. Die Straße wurde für die Löscharbeiten gesperrt.