Wiesbaden

Hotel in Wiesbadener US-Siedlung nach Feuermeldung geräumt

28.11.2019, 20:00 Uhr | dpa

Nach einer Feuermeldung haben Einsatzkräfte am Donnerstag ein Hotel in einer US-Siedlung am Stadtrand von Wiesbaden geräumt. Ein größeres Aufgebot sei nach Eingang der Meldung in die Siedlung Hainerberg geeilt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Mehr als 60 Menschen seien aus der "Army Lodge" ins Freie begleitet und betreut worden. Einige von ihnen hätten über Atwemwegsreizungen geklagt. Das Gebäude sei ausgiebig kontrolliert worden, eine Brandbekämpfung sei aber nicht notwendig gewesen, sagte der Sprecher.