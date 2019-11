Schönefeld

Betreiber wollen Termin für BER-Eröffnung mitteilen

29.11.2019, 00:07 Uhr | dpa

Die Betreiber des neuen Hauptstadtflughafens wollen heute in Berlin den genauen Eröffnungstermin des BER verkünden. Dies soll auf einer Sitzung des Aufsichtsrats geschehen. Bislang ist nur bekannt, dass der Flughafen an einem Tag im Oktober 2020 in Betrieb gehen soll. Damit würden die ersten Flugzeuge dort mit neun Jahren Verspätung abheben. Wegen schwerer Baumängel waren mehrere Eröffnungstermine in dieser Zeit geplatzt.

Noch immer sind die Arbeiter damit beschäftigt, Mängel an Kabelverbindungen und Brandschutzsystemen abzuarbeiten. Über den Fortschritt der Prüfungen soll der Tüv am Freitag den Aufsichtsrat informieren.

Inzwischen steigt allerdings die Zuversicht, dass der neue Termin eingehalten werden kann. Zuletzt hieß es auch in Regierungskreisen, der termingerechte Start sei nicht gefährdet.