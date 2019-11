Saarbrücken

Rheinland-Pfalz: Fachleute rechnen mit weniger Arbeitslosen

29.11.2019, 01:19 Uhr | dpa

Die Zahl der Menschen ohne Arbeitsplatz ist in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung von Fachleuten im November leicht gesunken. Die konkreten Zahlen will am (heutigen) Freitag (10.00 Uhr) die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mit Sitz in Saarbrücken vorlegen.

Im Oktober hatte es am Arbeitsmarkt im Land kaum Bewegung gegeben. Damals waren rund 94 700 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet und damit knapp ein Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag sowohl im Oktober als auch im September bei 4,2 Prozent.