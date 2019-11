Schwerin

Tausende Menschen bei Fridays for Future in MV erwartet

29.11.2019, 02:31 Uhr | dpa

Eine "Fridays for Future"-Demonstration in Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Rostock (dpa/mv) - Mehrere Tausend Menschen wollen sich am heutigen Freitag in den Städten Mecklenburg-Vorpommerns zur Protestaktion Fridays for Future versammeln und für besseren Klimaschutz demonstrieren. Auch bundesweit sind Klimademos geplant. Wie die Organisatoren der Rostocker Aktion schrieben, wollen sie gegen die "ignorante und unverantwortliche Klima- und Umweltpolitik der regierenden Parteien" protestieren. Das Klimapaket müsse erneuert werden, die Bundesregierung blockiere auf lokaler Ebene konsequenten Klimaschutz.

Bei der letzten großen Fridays-for-Future-Aktion waren Schätzungen zufolge deutschlandweit 1,4 Millionen meist junge Menschen auf die Straßen gegangen. Aktionen sind in Mecklenburg-Vorpommern dieses Mal in Demmin, Greifswald, Neustrelitz, Rostock, Stralsund, Schwerin, Ludwigslust, Waren, Anklam und Wismar geplant.