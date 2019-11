Plauen

Autos fahren in die Mittelplanke: Zwei Verletzte

29.11.2019, 06:30 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 173 bei Plauen sind zwei Frauen verletzt worden. Ein 63-Jähriger hatte das Auto der beiden beim Wechsel auf die rechte Fahrspur nicht beachtet, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und landeten in der Mittelleitplanke. Die 33-Fahrerin wurde schwer, ihre 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die B173 blieb für mehrere Stunden gesperrt, was nach Polizeiangaben zu starken Verkehrsbehinderungen führte. Der Schaden wird auf etwa 22 000 Euro geschätzt.