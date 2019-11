Lübeck

Weihnachtsmarkt im Heiligen-Geist-Hospital ist eröffnet

29.11.2019, 11:32 Uhr | dpa

Als letzter der zwölf Lübecker Weihnachtsmärkte ist am Freitag der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Weihnachtsmarkt im Heiligen-Geist-Hospital eröffnet worden. Bis zum 9. Dezember bieten 130 Kunsthandwerker aus dem In- und Ausland in der weihnachtlich geschmückten Kirchenhalle und den Wohnkabäuschen im Langhaus des mittelalterlichen Hospitals ihre handgefertigten Erzeugnisse an. Er habe bereits als kleiner Junge mit seiner Mutter den Weihnachtsmarkt besucht, habe allerdings wegen seiner damaligen Körpergröße hauptsächlich Beine gesehen, sagte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau in seiner Eröffnungsrede.

Von den rund 130 Ausstellern aus Deutschland und dem benachbarten Ausland sind nach Angaben der Verbandsvorsitzenden Lore Evers knapp 20 in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Die Mischung zwischen alteingesessenen und neuen Kunsthandwerkern sei den Organisatorinnen des Marktes traditionell wichtig, sagte sie.

Umrahmt wird das bunte Treiben von weihnachtlicher Musik. Insgesamt 45 Chöre und Instrumentalgruppen werden bis zum 9. Dezember im Heiligen-Geist-Hospital auftreten. Die Veranstalterinnen erwarten rund 30 000 Besucher. Mit dem Reinerlös werden soziale und kulturelle Projekte unterstützt.