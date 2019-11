Oberweis

84-Jähriger stirbt bei Schmorbrand in seiner Wohnung

29.11.2019, 13:27 Uhr | dpa

Bei einem Schmorbrand ist ein 84-jähriger Mann in seiner Wohnung in Oberweis (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gestorben. Ein Nachbar fand den Mann am Freitagmorgen, nachdem er den aus der Wohnung quellenden Rauch bemerkt hatte. Wie die Polizei weiter berichtete, konnten die sofort alarmierten Rettungskräfte nur noch den Tod des 84-Jährigen feststellen. Wie es zu dem Schmorbrand in einem der Zimmer gekommen war, war am Freitag noch unklar.