Feuerwehreinsatz bei Müller Milch: Mitarbeiter untersucht

29.11.2019, 17:43 Uhr | dpa

Ein Notfall bei Sachsenmilch im ostsächsischen Leppersdorf hat am Freitag Feuerwehr und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Wie das Unternehmen am Abend auf Anfrage mitteilte, war es am Morgen infolge einer chemischen Reaktion in einem Produktionsgebäude zu einer Rauchentwicklung gekommen. Eine genaue Ursache sei noch nicht bekannt. Man habe das betroffene Gebäude vorsorglich geräumt, hieß es. "Die Rauchentwicklung konnte somit schnell abgestellt werden, die Mitarbeiter und Dienstleister dieses Bereichs wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht", hieß es. Wie viele Beschäftigte betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Am Abend lief der Feuerwehreinsatz noch. Beeinträchtigungen für Personen außerhalb des Unternehmens sowie für das umliegende Gelände gibt es nicht, teilte das Unternehmen abschließend mit.