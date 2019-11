Bahretal

Sechs Verletzte nach Unfall auf A17 bei Bahretal

30.11.2019, 10:45 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 17 nahe der Autobahn-Auffahrt Bahretal sind sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 47-Jähriger war am Freitagabend mit seinem Auto auf einen vor ihm fahrenden Kleinbus mit Anhänger aufgefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Der Anhänger wurde durch den Zusammenstoß zerstört, der Kleinbus kollidierte mit der rechten Leitplanke. Insgesamt entstand ein Schaden von 70 000 Euro. Die A17 war an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Dresden für rund vier Stunden gesperrt.